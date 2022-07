Le previsioni del tempo per venerdì 15 luglio

NORD e CENTRO: Sulle regioni centro-settentrionali giornata soleggiata e calda con temperature in netto aumento fino a 35-38°C su Val Padana e pianure interne toscane; qualche grado in meno lungo le coste per la consueta circolazione di brezza tipica dei periodi anticiclonici. Da segnalare possibili rovesci o isolati temporali di calore sulle aree alpine centro-orientali al pomeriggio, in esaurimento entro il tramonto. Zero termico molto elevato anche oltre i 4.500 metri. Mari poco mossi.



SUD e ISOLE: Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti addensamenti cumuliformi in area appenninica ma senza fenomeni. Temperature in generale rialzo, con i valori più alti attesi sulle pianure interne del basso Tirreno e in Sardegna fino a 33-36°C, altrove tra 29 e 32°C con venti deboli a prevalente regime di brezza. Mari generalmente poco mossi.