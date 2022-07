Le previsioni del tempo per venerdì 22 luglio 2022

NORD E CENTRO: cielo poco nuvoloso, salvo addensamenti cumuliformi al pomeriggio su Alpi e Prealpi centro-orientali con locali acquazzoni, in esaurimento entro il tramonto. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime fino a 34-38°C in Val Padana, localmente fino a 39-40°C in Emilia-Romagna e pianure interne della Toscana. Venti deboli a regime di brezza e mari poco mossi.



SUD E ISOLE: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo la formazione di innocui addensamenti cumuliformi in area appenninica ma senza precipitazioni. Temperature in ulteriore lieve rialzo, massime fino a 33-37°C sulle pianure interne, localmente superiori su Foggiano e Sud Sardegna. Venti deboli a prevalente regime di brezza e mari poco mossi.