Le previsioni del tempo per venerdì 8 luglio

NORD E CENTRO:



Al Nord cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento in Romagna, ma con tendenza a schiarite; sarà ventoso sul Triveneto.

Al Centro soleggiato sul versante tirrenico, variabile su quello adriatico, ancora possibili piogge nella prima parte del giorno in Abruzzo; venti moderati di Grecale e temperature in netta diminuzione.



SUD E ISOLE:



Al Sud e sulle Isole molto instabile tra Molise, Puglia, bassa Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica con forti temporali e nubifragi, accompagnati anche da intense raffiche di vento e un marcato calo delle temperature. Maggiori schiarite in Sardegna e sulla Sicilia meridionale.

Mari molto mossi, localmente agitato il Mare e Canale di Sardegna.