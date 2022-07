Le previsioni di domenica 24 luglio

Nord e Centro Italia

Sulle regioni settentrionali la giornata inizia con cielo sereno mentre le nubi aumentano nel corso della giornata, soprattutto sulla Pianura Padana. Nubi più compatte invece su Alpi e Prealpi che, dove potranno esserci deboli piovaschi nel pomeriggio. Temperature in lieve diminuzione e in particolare sulla Liguria dove non si supereranno i 30 gradi.



Grande caldo invece sull’Italia centrale dove ci sarà ancora tanto sole. Qualche nube sui rilievi e nelle zone interne di Umbria, Lazio e Abruzzo, ma senza piogge. Temperature elevate e forte tasso di umidità, in particolare sulle regioni tirreniche. Sulla costa adriatica le massime non saliranno oltre i 30 gradi.



Sud e Isole Maggiori

Tempo stabile e soleggiato sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori. Vento di Maestrale sulle Bocche di Bonifacio e sullo Stretto di Messina.

Temperature elevate che nell’entroterra di Puglia e Sardegna potranno raggiungere anche i 38-40 gradi.