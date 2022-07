Le previsioni del tempo di giovedì 14 luglio

Nord e Centro:

L'alta pressione in ulteriore rinforzo da Ovest favorirà condizioni meteorologiche stabili e in prevalenza soleggiate sulle nostre regioni centro-settentrionali. Da segnalare il temporaneo sviluppo di annuvolamenti sui settori alpini occidentali e le Dolomiti con locali rovesci o brevi temporali. Venti deboli variabili e temperature in aumento con massime fino a 35-37°C su Val Padana e aree interne del Centro, valori inferiori lungo le coste grazie alle brezze.



Sud e Isole:

La presenza dell’anticiclone favorisce una giornata pienamente soleggiata sul Sud peninsulare e le nostre Isole Maggiori con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, ma senza fenomeni associati. Venti in prevalenza deboli, a tratti moderati da NO sul versante Adriatico. Temperature in aumento con massime fino a 32-34°C sulle pianure interne, valori inferiori lungo le coste grazie alle brezze.