Le previsioni del tempo di giovedì 28 luglio

NORD e CENTRO:

Maggiore nuvolosità sui settori alpini e prealpini con rovesci e temporali più frequenti nelle ore pomeridiane. Fenomeni in locale sconfinamento alle aree pedemontane e Val Padana. Al Centro cielo parzialmente nuvoloso al mattino, mentre nelle ore pomeridiane annuvolamenti più consistenti tenderanno a svilupparsi sui settori appenninici con precipitazioni sparse e fenomeni temporaleschi lungo i rilievi appenninici. Venti deboli variabili. Temperature in aumento su Liguria e Val Padana, in calo sull’Adriatico centrale, stabili altrove. Contesto afoso con alto tasso di umidità specie lungo le coste.



SUD e ISOLE:

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, mentre nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulle aree appenniniche con rischio di acquazzoni o isolati temporali, in locale sconfinamento alle Murge. Bel tempo prevalente altrove per tutto il corso della giornata. Venti deboli variabili a regime di brezza. Temperature in calo sul versante Adriatico, valori stazionari altrove con punte massime prossime ai 35-37°C. Contesto afoso con alto tasso di umidità specie lungo le coste