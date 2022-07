Le previsioni del tempo di domenica 31 luglio

Nord e Centro Italia

Al Nord Italia una domenica all'insegna della stabilità su tutte le regioni. Nel pomeriggio ci saranno solo delle nubi a ridosso dei rilievi di Emilia Romagna, Piemonte e Liguria ma senza piogge. Temperature in leggero calo, non si andrà oltre i 32 gradi. Tempo stabile e soleggiato sulle regioni centrali e nel pomeriggio, qualche nube sulla dorsale appenninica, potrà portare deboli piovaschi su Marche e Abruzzo. Temperature massime in risalita, in particolare sulle regioni tirreniche.



Sud e Isole

Per tutta la giornata splenderà il sole sulle regioni meridionali e sicule Isole. Solo qualche nube nelle ore più calde, che provocherà qualche pioggia sui rilievi di Molise, Puglia settentrionale e Basilicata. Saranno possibili rovesci anche sulle coste tirreniche della Sicilia settentrionale e della Calabria. Cielo invece sereno per tutto il giorno sulla Sardegna. Temperature in calo, soprattutto sul versante adriatico, mentre in Sicilia si potranno raggiungere massime superiori ai 34 gradi.