L'enorme incendio che minaccia il Parco Yosemite in California visto dallo spazio

Secondo i vigili del fuoco che combattono contro le fiamme in temperature soffocanti, l'Oak Fire continua a crescere di dimensioni ed è diventato uno degli incendi più grandi di quest'anno in California. Scoppiato venerdì pomeriggio a sudovest del parco nazionale di Yosemite, nei pressi di Midpines, nella contea di Mariposa ha già bruciato oltre 56 chilometri quadrati di foresta. A migliaia di residenti è stato ordinato di lasciare le proprie case. Più di 6.000 persone sono state evacuate e 10 strutture sono state distrutte. Sono circa 2mila i vigili del fuoco al lavoro per spegnere rogo le cui cause del rogo sono oggetto di indagine.