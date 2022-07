Letta alla Festa dell'Unità a Roma: "Nessuno se la prenda se ho incontrato Draghi"

“Oggi se la sono presa perché ho parlato con Draghi. Questa è una maggioranza in cui tutti parliamo con Draghi. Una maggioranza in cui ognuno fa la sua parte e fa quello che può”, ha dichiarato il segretario del Partito Democratico Enrico Letta sul palco della Festa del L'Unità alle Terme di Caracalla a Roma. Letta ha espresso fiducia per la crisi di governo, complessa, e spera ci sia un'evoluzione che porti a una scelta facile, non escludendo degli avvitamenti che portino a delle scelte di interesse generale.