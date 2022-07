Letta, ci dicono: “Non andrete mica sotto gli ombrelloni a rompere i co***oni alla gente”

“Ci chiedono se andremo sotto gli ombrelloni a rompere i coglioni alla gente? Noi partiamo dall'idea che molta parte dell'Italia non è sotto gli ombrelloni perché non è nelle condizioni”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla direzione nazionale alla Camera. “Noi dobbiamo essere in grado di affrontare questa scelta e avere la stessa determinazione con la quale i nostri volontari hanno cominciato a lavorare”.