Un video che è pure magia: entriamo nel mondo incantato del disegno dentro il disegno

L'illustratore francese Vaskange ha mostrato sui social la propria arte: una sequenza di illustrazioni che, come per magia, nascono da un particolare e portano verso nuovi mondi. Ingrandendo il dettaglio del disegno che precede, ci si tuffa in una nuova illustrazione e ciò genera stupore, emozione, esperienza di viaggio. La tecnica dell'esplorazione infinita è stata realizzata con l’applicazione Endless Paper.