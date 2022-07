Lo schianto mortale a 293 Km/h mentre girano il video della folle corsa sul Grande Raccordo anulare

L'intenzione era di documentare la velocità massima raggiunta, ma una volta toccati i 293 Km/h qualcosa è andato storto. Il conducente, un 22enne, ha perso il controllo dell'Audi R8 terminando la folle corsa contro una barriera Jersey. Tutto filmato in un video che racconta lo schianto avvenuto sul Grande Raccordo Anulare. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, è morto dopo l'arrivo al Policlinico di Tor Vergata. Il suo amico che riprendeva con il telefono è rimasto ferito, e non è in pericolo di vita, mentre la ragazza incinta seduta nei sedili posteriori è stata dimessa dopo un controllo. È in corso un'indagine, c'è il sospetto possa trattarsi di una corsa illegale.