Non è il cielo di Blade runner: ecco il frammento di Lunga Marcia 5B

Il booster, cioè la parte con i propulsori che hanno portato in orbita il razzo cinese Long March, è caduto in una zona nei pressi della città costiera di Bintulu, in Malaysia, alle 19,51 italiane. Lo hanno confermato sia gli Stati Uniti sia la Cina.

La traiettoria del frammento è passata sopra l'est asiatico, in particolare la Malesia, offrendo un incredibile spettacolo nei cieli del Borneo.