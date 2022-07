Mahmood invita una fan a salire sul palco e canta con lei

Mercoledì scorso, durante il suo concerto nel Teatro Antico di Taormina, Mahmood ha invitato a salire sul palco una sua fan dal pubblico. Dopo l’emozione iniziale, la giovane e il cantante di Brividi hanno intonato, a cappella, un duetto sulle note di Zero, la canzone di Mahmood scritta per l'omonima serie Netflix.

La ragazza, Sofia Parrinello, incredula, ha detto di conoscere tutte le canzoni del suo idolo e ha lasciato che fosse lui a scegliere il brano… Il cantante, affettuoso, dopo essersi esibito insieme a lei, l'ha abbracciata e incoraggiata a cantare, stupito dalla sua intonazione e dalla sua bravura. "A volte mi lasciate un po’ senza parole" ha scritto lo stesso Mahmood sui suoi canali social, dove ha voluto postare un estratto dell'improvvisato duetto.

Il momento è stato speciale ed emozionante e arriva subito dopo la polemica che si è creata nel mondo della musica dopo che il rapper Rhove aveva criticato il proprio pubblico per non essere abbastanza coinvolto dal suo concerto. Mahmood, in relazione all'episodio - già negativamente commentato da altri cantanti come Salmo e I pinguini Tattici Nucleari - in chiusura del suo concerto a San Severino (Macerata), aveva detto: “Ultimamente sto vedendo in giro la gente che si lamenta del pubblico ‘morto’, ma se la gente non si muove è colpa di chi sta sul palco no?”

E due giorni fa, a Taormina, il pubblico invece si è mosso, ha cantato, ballato e persino intonato un brano dal palco!