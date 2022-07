Maltempo a Trieste, le immagini del forte temporale che si è abbattuto sulla città

A Trieste, dopo settimane di caldo insopportabile, un forte temporale si è abbattuto sulla città dalle 8 e ora ha già perso di intensità lasciando il cielo coperto e temperature intorno ai 25 gradi. Vento forte e violenti scrosci di pioggia anche in altre zone della regione, in particolare la zona del Pordenonese. Nella notte temporali intensi, seppur di breve durata, hanno causato decine di richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco, per tetti scoperchiati di case e aziende, alberi caduti sulle strade, pali della luce e del telefono divelti, danni all'agricoltura. I fortunali si sono concentrati in particolare nei comuni di Roveredo in Piano, San Quirino e Fontanafredda, dove alcune famiglie si sono ritrovate con il tetto scoperchiato.