Marmolada: è arrivata la pioggia. Sospesi i soccorsi

A causa di un temporale che si sta abbattendo sulla zona della Marmolada, sono stati sospesi i soccorsi per il recupero delle persone rimaste coinvolte nel crollo del ghiacciaio avvenuto ieri pomeriggio. Non solo, si teme che possa esserci un altro eventuale crollo del ghiacciaio e quindi si preferisce non procedere per non mettere a rischio i soccorritori.

Fino a quando è stato possibile i soccorritori hanno perlustrato l'area anche con l'ausilio di droni.