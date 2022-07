Marmolada, il video mostra gli occhi elettronici mentre sorvegliano il ghiacciaio

Dal giorno del crollo, sono diversi gli strumenti posizionati dai soccorritori a quota 2.700 metri per monitorare costantemente il ghiacciaio. Questi occhi elettronici sono vitali per comprendere eventuali movimenti per cui debba scattare l'allarme che porti all'evacuazione dei soccorritori, impegnati nelle ricerche, presenti a valle della colata.