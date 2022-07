Marmolada, le immagini del nuovo crepaccio ripreso da Punta Rocca

Nuovo immagini girate da Punta Rocca, sulla cima della Marmolada, punto terminale della funivia che parte da Malga Ciapéla, è facilmente identificabile il nuovo crepaccio che ha messo in allarme quanti nei giorni corsi sono stati impegnati nella tragedia della Marmolada. Dopo il primo crollo il nuovo distacco è avvenuto sulla destra orografica del massiccio, proprio sopra al Rifugio Ghiacciaio Marmolada e per questo, per precauzione, sono state sgomberate tutte le attrezzature e i viveri. Inoltre, la calotta crollata il 3 luglio scorso sulla Marmolada, ha leggermente aumentato le dimensioni ed è costantemente monitorata con l'ausilio di droni. Critica la temperatura che si assesta sui 16 gradi.