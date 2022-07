Medici famiglia: mai visti tanti casi di covid. Intervenire subito o si rischia la tempesta perfetta

I positivi stanno aumentando in modo esponenziale, mai visti tanti casi in due anni di pandemia: così Silvestro Scotti, segretario nazionale della Fimmg che raggruppa i medici di famiglia. All’Aifa l’appello a modificare il protocollo per la somministrazione degli antivirali, alla politica di investire decisamente sulle quarte dosi, altrimenti ad agosto ci sarà la tempesta perfetta, tra ferie e malattie i servizi ospedalieri torneranno sotto stress.

L’intervista di Gerardo D’Amico