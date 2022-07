Missili su Vinnytsia: le terribili immagini riprese dalla telecamera di un bar

Mentre la guerra in Ucraina giunge al 142esimo giorno, il nome della città di Vinnytsia, nel centro dell'Ucraina, si aggiunge all'elenco sempre più lungo dei luoghi che sono divenuti teatro di almeno una strage di civili. In questo caso Vinnytsia ha subito un attacco missilistico russo che ha colpito alcuni edifici civili e un centro culturale, uccidendo almeno 23 persone - inclusi tre bambini - e ferendone diverse dozzine. Mentre questa città di 370mila abitanti - molti dei quali fuggiti dall'Ucraina orientale per sfuggire al fuoco dell'artiglieria in prima linea - si risveglia, le squadre di soccorso continuano a setacciare le macerie sotto le quali, secondo le autorità, potrebbero trovarsi ancora 39 persone. Nel video le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso presenti all'interno di un bar della zona.