Scrivere, un vizio

"In alternativa alla scrittura, continuerei a scrivere in altra maniera: è un vizio". Così rispondeva l'allora Direttore di Repubblica nel 1981 a Giovanni Minoli nel Faccia a Faccia all'interno dello storico programma Rai “Mixer”. Scalfari parla della sua attività giornalistica e dei sui suoi famosi, talvolta amari editoriali. Minoli gli chiede di rispondere alle opinioni date di lui da alcuni dei più grandi giornalisti italiani, come Bocca e Montanelli, e di commentare il fatto che gli venga spesso rimproverato di fare troppe ingerenze in dinamiche prettamente politiche.