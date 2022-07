La paladina del grano

Nipote di coloni arrivati nell’agro pontino per dedicarsi ai campi, Dalila Marasca ha deciso di proseguire la tradizione di famiglia convinta di tutelare l’ambiente e la natura con un’agricoltura sostenibile. Negli oltre 500 ettari coltivati a cereali e ortaggi c’è anche spazio per il grano, qualità Marco Aurelio e Massimo Meridio.

Le temperature torride di questo 2022 e i costi di produzione impennati per la guerra in Ucraina sono stati una minaccia costante per i raccolti, ma la tenacia dei Marasca ha avuto la meglio.

Classe 1989, laurea in Lettere alla Sapienza, Dalila non nega le difficoltà che affronta quotidianamente per conciliare il ritmo delle colture e le esigenze di due bimbi piccoli, Emma Maria di 2 anni e Sergio Dante solo di 1. Ma i risultati sono sempre incoraggianti e la spingono a consigliare le giovani donne di affrontare le sfide con amore e passione. I suoi tatuaggi lo testimoniano.