Nel suo curriculum vitae ci sono un’infanzia tra vendemmie e cantine, un presente ai vertici delle realtà associative del settore, ma soprattutto due figli amatissimi.

Valentina scruta il cielo mentre attraversa i filari del vigneto di Serdiana. Ci spiega infatti che il meteo delle prime due settimane di agosto potrebbe regalare un’ottima annata.

Un auspicio per questo 2022 che vorremmo tutti concludere brindando. E per le giovani donne un consiglio: essere curiose e perseguire i propri sogni, l’unico modo per andare lontano…