Nonostante tutto anche una sposa sceglie la Marmolada per il rituale album fotografico matrimoniale

Turisti in vetta dopo la tragedia

Commozione e rispetto per chi non c'è più, così una coppia ha scelto di salire sulla cima della Marmolada, fino a Punta Rocca, per un servizio fotografico matrimoniale. Nonostante i crolli il panorama è incantevole e intervistati sulla singolare scelta i due raccontano dei loro trascorsi passati a sciare. “Vogliamo dare un segnale positivo e una carica di rinascita a questa montagna”, dice lo sposo mentre la sposa aggiunge: “E di speranza”. Tutt'intorno, l'affaccio dalla terrazza, a 3200 metri di altezza, garantisce lo shooting perfetto.