Lady Green

Allieva di due donne straordinarie come Giulia Maria Crespi e Desideria Pasolini dall’Onda (rispettivamente fondatrici di FAI e Italia Nostra), a cui il movimento ambientalista deve leggi e soprattutto una diffusa sensibilità per la natura, è lei stessa una role model di fama internazionale. Venticinque anni fa ha fondato il network Grandi Giardini Italiani che include circa 150 proprietà pubbliche e private, spesso riconosciute Patrimonio dell’Umanitá, per promuovere anche nel nostro paese l’horticultural tourism. Alle giovani donne consiglia di difendere le conquiste ereditate, ma soprattutto di fare rete e combattere insieme.