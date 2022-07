Ecco lo "Sky cruise", l'hotel volante a fusione nucleare

In grado di ospitare fino a 5.000 persone, è dotato di tutti i comfort degli hotel di lusso: ristoranti gourmet, bar, piscina, addirittura un centro commerciale e discoteche. Il suggestivo video con la possibile silhouette dell'aereo - al momento - "impossibile".

Qualcuno l'ha già "battezzato" come il Titanic nei cieli, ma per ora, è un'opera di fantasia del comunicatore scientifico yemenita, Hashem Alghaili. Ma a volte la fantascienza ed il futuribile, diventano progetti reali ed operativi poco più tardi. Ad alimentare i voli, 20 motori a fusione nucleare, che cancellano il bisogno di tornare a terra ed a fare rifornimento. A bordo tutti i confort del lusso.