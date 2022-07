Paola Turci, nel giorno del suo matrimonio, si scusa con Napoli per aver mancato il Pride

Nel giorno in cui ha detto sì all'unione civile con Francesca Pascale nella splendida cornice di Montalcino, la cantautrice Paola Turci ha trovato il tempo di inviare attraverso i social un videomessaggio a Napoli e ai manifestanti in piazza per la festa del Pride.

La cantautrice avrebbe dovuto essere presente, ma -come afferma nel video- “avevo altri impegni”. Paola Turci poi promette di partecipare all'appuntamento il prossimo anno insieme alla sua compagna e ringrazia per la comprensione.