Papa Francesco visita il lago sacro dei nativi canadesi

Risanare "le ferite del cuore", "i terribili effetti della colonizzazione, il dolore incancellabile di tante famiglie, nonni e bambini", "i traumi delle violenze subite" in passato "dai nostri fratelli e sorelle indigeni". Papa Francesco partecipa al pellegrinaggio al Lago di Sant'Anna, nell'Alberta settentrionale, a circa 72 km a ovest di Edmonton. Luogo sacro per i nativi canadesi, chiamato "Lago di Dio", dai Nakota Sioux e "Lago dello Spirito" dal popolo Cree, ogni anno sono migliaia i pellegrini che qui giungono per bagnarsi e pregare.