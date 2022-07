Pescara, l'aggressione in palestra del 50enne contro una ragazza: il pugno e i pesi lanciati

Una semplice chiacchierata si è trasformata in un'aggressione. È successo a Pescara, in una palestra, tutto ripreso dalle telecamere a circuito chiuso. Nella sale pesi si consuma la reazione spropositata del cinquantenne, visibilmente palestrato, che si scaglia contro la ragazza di 25 anni. Il pugno in faccia, poi una volta a terra la donna subisce ancora violenze. I calci e poi il manubrio lanciato per colpire. Nonostante la presenza di poche persone, sono stati gli altri frequentatori della palestra a permettere alla vittima di rifugiarsi in un'altra stanza. L'uomo, di origini albanesi, ha minacciato anche loro prima di essere portato in caserma. Dovrà rispondere di più reati.