Pioggia a New York, la voragine si allarga ulteriormente e inghiotte il furgone parcheggiato

Probabilmente scontato, il furgone in bilico alla fine è stato inghiottito dalla voragine. Una spaccatura del manto stradale piuttosto evidente, dovuta alle forti piogge, aveva di fatto paralizzato una via del quartiere Bronx di New York. Le telecamere intente a riprendere sono così riuscite a filmare il momento esatto in cui il furgoncino è finito nell'enorme buca.