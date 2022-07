"Please, calma, amore": Anne Hathaway sa come contenere i fan

Tantissime le celebrità internazionali e straniere presenti Venerdì 8 luglio alla sfilata Haute Couture di Valentino. Tra loro l'attrice Anna Hathaway che in una delle tappe di trasferimento della serata, con un vestito scintillante rosa shocking disegnato dallo stilista, scendendo dal van su cui viaggiava si è voluta assicurare che i fan non fossero troppo irruenti ed ha sfoderato in perfetto italiano: “Calma, amore”. Forse temeva per le sorti del prezioso abito.