Non ce l'ha fatta il 70enne ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale dell'Angelo di Mestre per un'infezione da Candida Auris, un fungo non curabile con i normali antimicotici. Il virologo Fabrizio Pregliasco spiega che è importante tenere alta l'attenzione senza fare allarmismi perchè “al momento si tratta di casi sporadici”.