Il sale incontra la luna: l'iniziativa delle saline dello Stagnone a Marsala

Fino alla fine di settembre, le splendide saline “Ettore e Infersa”, si animeranno al tramonto e si illumineranno nella notte con le luci a led, nel pieno rispetto dell’ecosistema naturale, per offrire ai visitatori un’esperienza turistica senza pari, che potremmo chiamare “Saliturismo”, e per consentire ai salinari di lavorare in condizioni climatiche ottimali per estrarre il sale marino che verrà poi confezionato negli stabilimenti della “Sosalt” di Trapani.