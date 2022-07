Rage Against the Machine, il fan irrompe sul palco e Tom Morello cade giù travolto dal bodyguard

Il fan scattante elude la sicurezza e quando è già sul palco viene rincorso, a fatica, dal bodyguard che maldestramente fa cadere il chitarrista Tom Morello. Il video riprende il momento esatto in cui si consuma il siparietto. I Rage Against the Machine erano impegnati a suonare dal vivo “Killing In The Name”, quando allo slancio del fan è seguito il balzo del bodyguard. Peccato indirizzato alla persona sbagliata. Zach De La Rocha è stato costretto a fermare per alcuni secondi il concerto a Toronto, fortunatamente nessuno si è fatto male.