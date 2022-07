I video del rapper Rondo Da Sosa che tira un pugno ad un fan durante un concerto

Dopo pochi secondi sul palco di una discoteca di Follonica, Rondo da Sosa, nome d'arte del rapper milanese Mattia Barbieri, 20 anni, si è avvicinato alla ribalta ed infastidito per qualche motivo da un fan nelle prime file gli assesta un pugno. A quanto sembra il ragazzo lo avrebbe denunciato presso la questura di Grosseto il giorno dopo, cioè il 10 luglio scorso. Tre giorni dopo, il 13 luglio, il rapper ha pubblicato sui suoi social un post in cui si scusa per il gesto e si giustifica spiegando che da quelle prime file si sentiva continuamente toccato al polso ed al collo, dove ha orologio e collanina che lui stesso descrive “roba di valore”.