Reinhold Messner: "È colpa del caldo globale, incredibile ci siano 10 gradi in cima alla Marmolada"

“Sono profondamente triste per quanto successo sulla Marmolada. Molte delle persone che stavano salendo o scendendo al momento della slavina non potevano sapere cosa stava succedendo”. Lo dice Reinhold Messner in merito alla tragedia avvenuta sulla Marmolada. Il grande alpinista commenta l'accaduto con una serie di storie su Instagram: second Messner, "probabilmente sotto il ghiaccio si è formato uno strato d'acqua che poi ha spinto e portato il ghiacciaio a cedere". Messner non ha dubbi sul fatto che il riscaldamento globale e le temperature alte in cima alla Marmolada siano la principale causa del disastro. “Stiamo distruggendo il pianeta, è incredibile ci siano 10 gradi in cima alla Marmolada” conclude l'alpinista altoatesino.