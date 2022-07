Renzi annuncia la Leopolda e avverte: “Sarà campagna elettorale da fare con il coltello fra i denti”

“Questa campagna elettorale non la fanno solo candidati e dirigenti. La fanno anche le persone che non sono in prima fila perché sarà da fare col coltello fra i denti, anche se col tono sereno e pacato”, ha detto a Radio Leopolda il leader di Italia Viva Matteo Renzi, annunciando a causa delle elezioni anticipate del 25 settembre che i primi tre giorni di settembre si terrà a Firenze in una “edizione straordinaria”.