Rientro incontrollato sulla Terra, occhi puntati sul primo stadio di un razzo cinese

E' partito il 24 luglio per portare nello spazio il secondo modulo della stazione spaziale cinese. Ora, dopo aver compiuto la sua missione, il primo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B sta precipitando in modo incontrollato sulla Terra.

Pesa oltre 20 tonnellate, e considerate le dimensioni probabilmente non brucerà del tutto nell'atmosfera. Dei frammenti potranno arrivare al suolo.

Ma è ancora troppo presto per sapere dove. Secondo le stime, il rientro avverrà fra la tarda mattinata di sabato e le prime ore del mattino di lunedì, nella fascia compresa fra 41 gradi di latitudine nord e 41 gradi di latitudine sud. Nell'area ci sono anche l'Italia meridionale, la Sardegna e una porzione dell'Italia centrale.

Il rischio che l'evento possa causare danni è comunque minimo dato che le zone abitate sono una porzione molto ridotta della superficie terrestre.

Non è la prima volta che si verifica una situazione simile. Nel maggio dello scorso anno, ad esempio, il primo stadio di un altro razzo cinese Lunga Marcia 5B ebbe un analogo rientro incontrollato nell'atmosfera sopra l'Oceano Indiano, non lontano dalle Maldive. A Pechino in quell'occasione arrivarono le critiche della NASA, che si lamentò per questo approccio che non prevede una gestione della fase di rientro. E obbliga tutti a incrociare le dita.