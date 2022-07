Ritratti d'autori. Claudio Baglioni: io sono qui

La voglia di essere attore e non spettatore della propria vita, accompagnando ed emozionando quelle degli altri. La storia umana e musicale di Claudio Baglioni parte da qui, come racconta a Fausto Pellegrini in questa intervista lunga vent'anni in cui i tanti incontri tra i due vengono riannodati e messi insieme fino a formare un unico, intenso racconto. In cui la cronaca si fa storia. E viceversa.