Ritratti d'autori. Ligabue: tra palco e realtà

Una vita tra palco e realtà. E’ quella di Luciano Ligabue che qui si racconta in una intervista che è il primo di otto speciali che Rainews24 manderà in onda nei week end estivi dedicati alla grande musica d’autore in cui Fausto Pellegrini riannoda e mette insieme i fili di vent’anni di interviste con alcuni tra i più grandi protagonisti della nostra musica. Ne viene fuori una intervista lunga vent’anni in cui la cronaca si fa storia. E viceversa