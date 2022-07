Roma, le immagini della famiglia di cinghiali "evoluti" che attraversa sulle strisce pedonali

“Dodici cinghiali evoluti attraversano la strada sulle strisce per andare all’ospedale in via Monti di Creta”, scrive Selvaggia Lucarelli pubblicando il video. Ironica, la giornalista mette in risalto una situazione preoccupante. A Roma sono molteplici le segnalazioni. Oltre ai roghi e ai rifiuti, temi centrali nel dibattito cittadino, i cinghiali stanno assumendo un aspetto cruciale nella quotidianità romana. Interpellato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dichiarato: “Ho detto fin dal primo giorno che andavano abbattuti perché si sono riprodotti troppo, finalmente lo si sta facendo”.