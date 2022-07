Roma, Parco del Pineto: le immagini del vasto incendio. Le fiamme, la cenere e le evacuazioni

Vigli del fuoco e squadre di soccorso ancora al lavoro per spegnere l'incendio che sta interessando la zona del parco della Pineta Sacchetti a Roma. Squadre supportate al momento anche da tre elicotteri, uno dei Vigili del fuoco, il secondo dei carabinieri e l'altro dell'esercito, dall'alto coadiuvano l'intervento di spegnimento reso ancora più complesso dal caldo intenso di questi giorni e dal vento. Il fronte del fuoco avrebbe raggiunto alcuni condomini posti a ridosso della zona mentre due circoli sportivi sono stati danneggiati. Il primo, il Vis Aurelia, ha riportato danni alle strutture in legno mentre il secondo il Fox, è stato addirittura evacuato e alcuni giovani ospiti sono stati messi in salvo.