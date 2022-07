Roma, sciopero dei tassisti, più di 1000 in piazza. Le voci della protesta

Nuovo sciopero dei tassisti contro il Ddl Concorrenza e la liberalizzazione del settore. L’agitazione ormai va avanti da oltre una settimana, il nuovo stop si protrarrà per 48 ore. Per protestare è stata indetta una manifestazione a Roma.

Il corteo dei tassisti che protestano è partito da piazza della Repubblica a Roma. Secondo quanto riferisce la Questura di Roma, sono circa Circa 1000 le persone che partecipano alla manifestazione. Lo striscione che apre il corteo recita: 'Tassisti italiani lavoratori del servizio pubblico'.

Oltre che a Roma, sciopero dei taxi anche in altre città, tra cui Torino in piazza Castello, e a Venezia, dove non si segnalano ripercussioni significative sul trasporto.