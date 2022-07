Sole e salute della pelle: 5 mosse per esporsi in sicurezza

E’ arrivata l’estate e come ogni anno è importante chiedersi come esporci al sole nella maniera più corretta. Che sia al mare, in montagna, in piscina è fondamentale seguire delle semplici regole per mantenere la nostra pelle in salute e proteggerla dai raggi solari.

Ne abbiamo parlato con Manuela Carrera, specialista in dermatologia e venereologia dell'Ospedale Israelitico di Roma.

“Il sole fa bene alla nostra salute ma se ci si espone troppo e nelle ore più calde della giornata ci si espone a numerosi rischi. Per questo è bene osservare 5 consigli: applicare il filtro solare, applicarlo nella giusta quantità e ogni 2 ore, evitare le ore più calde della giornata e assumere integratori protettivi”.