Scontro tra due mongolfiere a 60 metri d'altezza: una si sgonfia e precipita a terra

Le autorità egiziane hanno sospeso i voli in mongolfiera nell'antica città di Luxor. Una scelta precauzionale dopo l'incidente avvenuto nei giorni scorsi e che ha visto finire in ospedale due persone. Una mongolfiera, con 28 turisti a bordo, è finita alla deriva atterrando rovinosamente a terra. Dalle prime ricostruzioni, il pallone aerostatico avrebbe fatto una strana virata prima di colpire un'altra mongolfiera carica di turisti. L'incidente è avvenuto a un'altitudine di 60 metri. Il pallone si sarebbe sgonfiato in fretta, provocando una rapida discesa.

In Egitto gli incidenti in mongolfiera non sono rari. Nel 2013 a Luxor morirono 19 turisti, in quello che probabilmente potrebbe essere definito l'incidente più mortale mai avvenuto in città. Nel 2009, sedici persone rimasero ferite quando un pallone colpì un ripetitore telefonico. La lista è lunga.