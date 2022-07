Scoppia uno pneumatico e l'aereo della Emirates Airlines vola 13 ore con un buco nella fusoliera

Un volo Emirates Airlines partito da Dubai e diretto a Brisbane (Australia) ha avuto un problema tecnico durante la crociera. Contrassegnato dal codice EK430, il Boeing ha accusato l'esplosione di un pneumatico durante la fase di decollo. La gomma avrebbe colpito la fusoliera provocando il buco ben visibile nelle immagini. L'incidente risale a venerdì scorso. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i passeggeri, tutti sono sbarcati a destinazione in sicurezza. L'aereo resterà a Brisbane per le dovute riparazioni.