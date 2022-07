Scorpions in concerto a Tel Aviv: l'omaggio all'Ucraina con 'Wind Of Change' modificata

La guerra in Ucraina

Gli ‘Scorpions’ sostengono l'Ucraina e lo fanno in ogni concerto. Questa volta è successo a Tel Aviv, dove il solista Klaus Meine si è avvolto in una bandiera dell'Ucraina donata da un ucraino. Il testo della famosissima ‘Wind Of Change’ è stato modificato. L'evoluzione del brano, che menziona il fiume Moskva, recita: “Ora ascolta il mio cuore, dice Ucraina”.