Shawn Mendes cancella il tour: "Devo pensare alla mia salute mentale"

Shawn Mendes ha interrotto il suo tour mondiale, cancellando le date in Nord America e in Europa, per potersi concentrare sulla sua salute mentale.

"Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ma non sono pronto a sostenere le difficoltà legate alla vita on the road, dopo tutto questo tempo". Lo scrive il cantante sui social, annunciando la cancellazione del tour.

"Dopo aver parlato con i miei collaboratori e aver lavorato con un gruppo di professionisti della salute mentale, mi sono reso conto che devo prendermi del tempo per tornare più forte"

Mendes ha al suo attivo sei hit nella top 10 della Billboard Hot 100, tra cui "There's Holdin' Me Back", "If I Can't Have You" e "Senorita" con la ex fidanzata Camila Cabello.

Il tour per promuovere l'album "Wonder" era iniziato a giugno, poi era arrivata la prima dichiarazione quando Mendes ha annunciato di aver bisogno di una pausa di tre settimane. Una pausa che ora si è diventata definitiva con la cancellazione del tour: “Tornerò non appena mi sarò preso il giusto tempo per guarire”.