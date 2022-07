L'animazione dell'ESA mostra quanto il Po si sia prosciugato negli ultimi due anni

La drastica riduzione del fiume rispetto all'estate scorsa e a quella del 2020 appaiono in tutta la loro drammaticità nelle immagini catturate dallo spazio dal satellite Sentinel-2 del programma Copernicus, gestito da Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Commissione Europea. Le immagini satellitari, combinate in una animazione pubblicata sul sito dell'ESA, mostrano lo stato del Po nei pressi di Piacenza e come questo si sia prosciugato negli ultimi due anni.