Sicilia, il video del vasto fronte di fuoco che assedia Piazza Armerina: aerei Canadair in azione

Situazione critica tra Piazza Armerina ed Aidone, nell'Ennese, per un vastissimo fronte di fuoco che si e' spinto verso la zona della riserva naturale di Bellia e la Base militare Addestrativa Aosta. Un fumo fittissimo ha reso l'aria irrespirabile e ha avvolto parte dell'abitato della Citta' dei Mosaici sul versante dell'ospedale Chiello. L'incendio dopo un primo intervento aereo che sembrava avesse messo tutto sotto controllo, e' ripartito e la situazione e' critica come riferisce un volontario della Protezione civile. Il fuoco ha un fronte in espansione e tutti i volontari della zona sono stati allertati e inviati a supporto di vigili del fuoco e Corpo forestale. Le fiamme sono divampate intorno alla 11 di questa mattina nei boschi tra le contrade Bannata e Santa Caterina vicino al parco Ronza tra Enna e Piazza Armerina e hanno distrutto parte del bosco e una vasta area di macchia mediterranea. Sull'incendio e' intervenuto il comando provinciale di Enna della Forestale, con le pattuglie dei distaccamenti di Piazza Armerina e di Enna, oltre a squadre antincendio boschivo, con le autobotti. Interessati i carabinieri e la Protezione civile e, trattandosi di un incendio di "interfaccia" il coordinamento e' della prefettura in caso di evacuazione delle abitazioni della zona che fino ad ora non si sono rese necessarie. A operare anche cinque mezzi aerei, tre canadair, un elicottero Erickson e un Falco.